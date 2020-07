Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Handtasche gestohlen - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Ein Unbekannter entwendete gestern Abend, zwischen 18.10 Uhr und 18.30 Uhr, eine Handtasche von einem Grundstück in der Straße 'Mühlgraben'. Der oder die Täter nutzten einen unbeobachteten Moment und stahlen die schwarze, große Handtasche, die an einem Zaun stand. Neben diversen Dokumenten der Geschädigten befand sich auch Bargeld im zweistelligen Bereich in der Tasche. Die Polizei hat sucht Zeugen, die in der betreffenden Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Informationen zum Verbleib der Handtasche geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677 - 601124 und der Bezugsnummer 0167789/2020 entgegengenommen. (mwi)

