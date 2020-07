Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Harvester abgebrannt

Stedtfeld (Kreisfreie Stadt Eisenach) (ots)

Eine Forstmaschine, ein sogenannter Harvester, brannte gestern Nachmittag in einem Waldgebiet südlich der Ortslage, an der Straße 'An den Teichen'. Wahrscheinlich auf Grund eines technischen Defekts geriet die Arbeitsmaschine in Brand und wurde vollständig zerstört. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und konnte eine Übergreifen des Brandes auf den umliegenden Wald verhindern. Es entstand ein Sachschaden von ca. 300.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell