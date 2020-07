Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wer kennt diese Frauen?

Gotha (ots)

Am 27.12 2019 begaben sich die abgebildeten Frauen in der Zeit von 17.20 Uhr bis 17.30 Uhr in ein Bekleidungsgeschäft in der Markstraße. Sie entwendeten zu dritt arbeitsteilig Damenbekleidung in Gesamtwert von über 290 EUR. Ein Beschluss zur Veröffentlichung der Fotos durch das zuständige Amtsgericht liegt vor. Wer kennt die abgebildeten Frauen oder kann Auskunft zu deren Identität oder Aufenthalt machen? Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0323798/2019 entgegen. (ah)

