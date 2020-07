Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen zu randalierenden Mädchen gesucht

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Vier weibliche Jugendliche wurden heute Nacht gegen 00.15 Uhr beobachtet, wie sie in Am Rotberg versuchten, eine Rutsche von einem Grundstück zu entwenden. Der Eigentümer sprach die Mädchen darauf an und sie ließen von ihrem Vorhaben ab. Danach nahmen sie einen Einkaufswagen eines Markts und schoben diesen gegen einen geparkten Pkw. Wer hat die Mädchen noch beobachtet und kann sachdienliche Angaben machen? Die Polizei Eisenach sucht Zeugen unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0167734/2020. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell