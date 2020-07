Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auseinandersetzung in Spielhalle

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 46-Jähriger (türkisch) spielte gestern, gegen 23.00 Uhr, in einer Spielhalle in der Rosenstraße. Er soll das Geld eines 33-Jährigen (afghanisch) genutzt haben, der dies wiederum vom 46-Jährigen zurückforderte. Dieser soll der Aufforderung nicht nachgekommen sein und den 33-Jährigen mehrfach geschlagen haben. Der jüngere Mann wurde leicht verletzt und später mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. (mwi)

