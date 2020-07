Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auffälligkeiten beim Drogentest

Treffurt (Wartburgkreis) (ots)

Ein 47-jähriger Opel-Fahrer geriet am gestrigen Abend gegen 20:45 Uhr in das polizeiliche Visier. Während einer Verkehrskontrolle verweigerte der Mann einen Drogentest, zeigte jedoch Auffälligkeiten während eines Fahrtüchtigkeitstests. Somit war für den Herrn die Fahrt im eigenen Fahrzeug beendet und es ging im Polizeifahrzeug in ein Krankenhaus zur Blutentnahme. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. (db)

