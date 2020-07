Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Positiver Drogenvortest

Eisenach (ots)

Die Eisenacher Polizei kontrollierte gestern am späten Abend einen 37-jährigen Kia-Fahrer in der Müllerstraße. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin, sodass eine Blutentnahme unumgänglich war. Zusätzlich fanden die Beamten ein Springmesser, was neben der Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz, zu einer Anzeige nach dem Waffengesetz führt. (db)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell