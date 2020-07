Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall unter Alkohol

Günthersleben (Landkreis Gotha) (ots)

Am gestrigen Abend gegen 19.30 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Gutenbergstraße/ Am Oberried ein Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Der 54-jährige vermutliche Verursacher fuhr mit seinem Mitsubishi auf der Gutenbergstraße und kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem VW eines 37-Jährigen. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 54-Jährige einen Atemalkoholwert von über 0,6 Promille aufwies. Es folgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins. (db)

