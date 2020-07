Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrrad aus Garage gestohlen - Zeugenaufruf

Roda (Ilm-Kreis) (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Zeit vom 18.07.2020, 12.45 Uhr, bis 19.07.2020, 08.00 Uhr, Zutritt zu einer Garage in der Elgersburger Straße. Der oder die Täter entwendeten ein blaues Mountainbike der Marke 'Bulls', Typ 'Copperhead Supreme 3' im Wert von 1.000 Euro. Wer hat im betreffenden Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei in Ilmenau unter der Telefonnummer 03677 - 601124 und der Bezugsnummer 0165915/2020 entgegen. (mwi)

