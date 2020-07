Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Pkw beschädigt - Zeugenaufruf

Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots)

Zwei Unbekannte beschädigten in der vergangenen Nacht, gegen 00.15 Uhr, einen weißen Ford Fiesta und einen grauen VW Jetta in der Reinhardsbrunner Straße. Am Ford wurden drei Reifen zerstochen und der Lack auf der Beifahrerseite zerkratzt. Der VW wurde im Heckbereich zerkratzt. Die beiden Täter wurden durch einen Zeugen beobachtet und liefen anschließend in Richtung Innenstadt. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf ca. 600 Euro geschätzt. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Informationen zu den beiden Tätern geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621 - 781124 und der Bezugsnummer 0165799/2020 entgegengenommen. (mwi)

