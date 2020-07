Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Briefkasten beschädigt - Zeugen gesucht

Herrenhof (Landkreis Gotha) (ots)

Unbekannte beschädigten in der Nacht vom letzten Freitag zum Samstag den Briefkasten eines Einfamilienhauses in der Nauendorfer Straße. Eine Anwohnerin nahm gegen 02.25 Uhr einen lauten Knall wahr. Der Briefkasten wurde nach bisherigen Erkenntnissen durch einen unbekannten Sprengkörper zerstört. Die Schadenshöhe wird auf 400 Euro geschätzt. Wer hat in der besagten Nacht verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Nauendorfer Straße gemacht? Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621 - 781124 und der Bezugsnummer 0164543/2020 entgegen. (mwi)

