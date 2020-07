Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Reizstoff im Treppenhaus - Zeugen gesucht

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Ein Unbekannter versprühte am Freitagabend, gegen 18.40 Uhr, im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Ringstraße Reizstoff vor einer Wohnungstür. In der Wohnung fand gerade eine Geburtstagsfeier mit mehreren Personen (afghanisch) statt. Durch das Öffnen der Wohnungstür kam es bei insgesamt 14 Anwesenden zu leichten Atemwegsreizungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Umständen und Hintergründen aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen liegen keine Anhaltspunkte auf ein politisches Tatmotiv vor. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691 -261124 und der Bezugsnummer 0164389/2020 entgegengenommen.(mwi)

