Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen

Eisenach (ots)

Zwischen mehreren Jugendlichen soll es in der Nacht vom letzten Samstag zum Sonntag auf einem Spielplatz in der Mosewaldstraße zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Gegen 00.40 Uhr geriet eine Gruppe vom ca. zwölf Jugendlichen (vermutlich deutsch) mit einer anderen Gruppe von ca. acht Jugendlichen mit Migrationshintergrund in Streit. Im weiteren Verlauf soll aus der Gruppe der acht Jugendlichen mit Flaschen auf die Gruppe der zwölf geworfen worden sein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Ein Zeuge beobachteten den Vorfall. Die Polizei hat die Ermittlungen zur den Umständen und Hintergründen der Auseinandersetzung aufgenommen und sucht weitere Zeugen, die sachdienliche Informationen geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 0165026/2020 entgegengenommen. (mwi)

