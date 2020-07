Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auseinandersetzung in Gemeinschaftsunterkunft

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 38-Jähriger (somalisch) soll am Freitagmittag, gegen 12.15 Uhr, in der Gemeinschaftsunterkunft in der Karl-Liebknecht-Straße in Streit mit zwei Männern (algerisch) geraten sein. Die beiden Männer sollen den 38-Jährigen zu Boden gebracht und auf ihn eingetreten haben. Anschließend entfernten sich die beiden Täter. Der 38-Jährige wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Umständen und Hintergründen aufgenommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell