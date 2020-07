Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Papiercontainer brennt - Zeugen gesucht

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Unbekannte zündeten in der Nacht vom letzten Freitag zu Samstag, den Inhalt eines Papiercontainers in der Gothaer Straße an. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden. Personen wurden weder geschädigt noch gefährdet. Die Polizei sucht Zeugen, die gegen Mitternacht verdächtige Wahrnehmungen in der Gothaer Straße gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621 - 781124 und der Bezugsnummer 0164496/2020 entgegengenommen. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell