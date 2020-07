Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach räuberischer Erpressung gesucht

Gotha (ots)

Zwei Unbekannte hielten sich heute gegen 00.10 Uhr im Hinterhof einer Spielothek in der Hersdorfstraße auf und forderten bei einer 52-jährigen Mitarbeiterin, nachdem sie die Tür öffnete, Bargeld. Die Täter flüchteten mit Bargeld in bisher nicht bezifferter Höhe in unbekannte Richtung. Personen wurden nicht verletzt. Die Täter trugen "Fratzen"-Masken, waren dunkeln gekleidet und sprachen mit einem nicht-deutschen Akzent (nicht näher eingrenzbar). Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Hinweisnummer 0165441/2020 entgegengenommen. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell