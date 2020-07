Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verfolgungsfahrt durch Gothaer Innenstadt

Gotha - Landkreis (ots)

Sonntagnacht wollten Polizeibeamte gegen 23:40 Uhr einen Pkw Renault in der Huttenstraße einer Kontrolle unterziehen. Der Fahrer des Pkw entzog sich zunächst durch Flucht der Kontrolle und fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit in die Mönchelsstraße, Querstraße, entgegen der Fahrtrichtung die Schwabhäuser Straße, über den Fußweg auf dem Vorplatz des neuen Rathauses und konnte schlussendlich in der Justus-Perthes-Straße gestoppt werden. Am Steuer saß ein 25jähriger Mann. Wie sich bei dessen Kontrolle herausstellte, ist er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Zudem stand er zur Tatzeit unter Einfluss von Alkohol und berauschenden Mitteln. Eine Überprüfung des Pkw ergab, dass dieser gestohlen gemeldet war. Zudem wies das Fahrzeug frische Unfallschäden auf. Die Unfallstelle konnte im Nachgang auf dem Vorplatz festgestellt werden. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen und im Gewahrsam untergebracht. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und abgeschleppt. Gegen den jungen Fahrer wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.(ck)

