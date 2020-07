Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit einem Trike ins Wasser gerutscht

Wilhemsthal / Wartburkreis (ots)

Glück im Unglück hatte am Samstagnachmittag gegen 15:15 Uhr eine 61 jährige Frau aus Bad Hersfeld, welche ihre Motorradtour vorzeitig abbrechen musste. Die Trikefahrerin übersah in Wilhemsthal an der Einmündung zum dortigen Schloss, dass zwei Fahrzeuge, welche vor ihr fuhren, bremsten. Sie versuchte den vorausfahrenden Fahrzeugen auszuweichen und geriet hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie durchfuhr einen Weidezaun und kam circa 20 Meter später in der Elte, welche derzeit nicht sehr viel Wasser führt, zum Stehen. Die Frau wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt. Der Sachschaden hält sich mit 2500 Euro auch in Grenzen. (ri)

