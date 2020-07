LPI-GTH: Einbrecher gesucht

Landespolizeiinspektion Gotha

Am Freitagmorgen in der Zeit von 01:00 Uhr bis 05:15 Uhr drangen unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Nebeneingangstür in das Hotel "Eisenacher Hof" in Eisenach, Katharinenstraße 13 ein. Der oder die Täter haben im Hotel aus zwei unterschiedlichen Kassen Bargeld in Höhe von 550 Euro entwendet. Wie hoch der entstandene Sachschaden war, konnte vor Ort noch nicht abschließend geklärt werden. Az: 0163757/2020

In derselben Nacht wurde auch eine Jugendherberge im Mariental von Eisenach von Einbrechern heimgesucht. Die Täter verschafften sich über die Haupteingangstür Zugang zum Haus und brachen mehrere Türen auf. Scheinbar fühlten sich die Täter bei ihrem Beutezug entdeckt und flüchteten ohne Beute zu machen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 400 Euro. Az: 0164010/2020

Die Polizei Eisenach sucht in diesem Zusammenhang Zeugen der Tatgeschehen bzw. Personen, welche sachdienliche Hinweise zur Identifizierung der Täter beitragen können. (ri)

