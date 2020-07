Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Parkplatzunfall mit verletzter Person

Arnstadt (ots)

Ein 80-jähriger Hondafahrer übersah am Samstagnachmittag auf dem Parkplatz am Ilmkreiscenter einen herannahenden Skoda-Fahrer und stieß mit diesem zusammen. Neben Blechschäden an beiden Autos wurde der 29-jährige Fahrer des Skodas leicht verletzt. (EF)

