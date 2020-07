Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fehler beim Abbiegen - 2 Personen leicht verletzt

Bad Tabarz - Landkreis Gotha (ots)

Eine Mazdafahrerin fuhr am Samstag gegen 11:50 Uhr auf der Bundesstraße 88 von Langenhain kommend in Richtung Friedrichroda. An der Ampelanlage am Abzweig Bad Tabarz bog die 77-Jährige nach links in Richtung Deysingslust ab. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden Renault eines 67-Jährigen. Es kam zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge auf der Kreuzung. Während beide Fahrzeugführer unverletzt blieben, wurden eine 67-jährige und eine 19-jährige Mitfahrerin im Renault leicht verletzt. Sowohl der Mazda als auch der Renault mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf 16.000 Euro. (ml)

