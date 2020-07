Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit 2,21 Promille am Steuer gestoppt

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Mit 2,21 Promille am Steuer ihres Pkw wurde am Samstagmorgen um 07:30 Uhr eine 67-Jährige in der Gartenstraße gestoppt. Zuvor war die Opelfahrerin durch ihre unsichere Fahrweise aufgefallen. Mit der Frau wurde in einem Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. (ml)

