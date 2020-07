Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Anhänger macht sich selbstständig - Verteilerkasten beschädigt

Apfelstädt - Landkreis Gotha (ots)

Ein 45-Jähriger fuhr am Freitagmittag mit seinem Mercedes auf der Wanderslebener Straße durch die Ortslage Apfelstädt. An seinem Pkw hatte er einen unbeladenen Anhänger angehangen. Nach dem Umfahren einer Mittelinsel kam der Hänger ins Schleudern und löste sich vom Pkw. Anschließend stieß er gegen einen Verteilerkasten und einen Kastanienbaum. Der entstandene Fremdschaden beläuft sich auf 1.500 Euro. Am Anhänger entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. (ml)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell