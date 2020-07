Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ständer nicht eingeklappt - Motorradfahrer stürzt

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots)

Ein Motorradfahrer vergaß am Freitagnachmittag vor Fahrtbeginn in Waltershausen seinen Motorradständer einzuklappen. Als der 53-Jährige nach dem Verlassen eines Tankstellengeländes auf die Eisenacher Landstraße auffuhr, stürzte er und rutschte anschließend gegen einen geparkten Pkw Audi eines 73-Jährigen. Der Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Kraftrad BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf 7.500 Euro. (ml)

