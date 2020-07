Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Scooter kontrolliert - Fahrer berauscht und alkoholisiert

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Freitagmorgen um 08:40 Uhr wurde ein E-Scooter in der Oststraße angehalten. Während der Kontrolle wurde der 45-jährige Fahrer positiv auf die Einnahme von Rauschmitteln getestet. Des Weiteren ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,63 Promille. Eine Blutentnahme im Krankenhaus wurde veranlasst und dem Gothaer die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei Gotha weißt in diesem Zusammenhang darauf hin, dass für die Nutzung von E-Scootern die gleichen Promillegrenzen wie bei anderen Kraftfahrzeugen gelten. Des Weiteren dürfen sie nicht unter dem Einfluss von sonstigen berauschenden Mitteln geführt werden. (ml)

