Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag, 17.07.2020, gg. 10:50 Uhr beabsichtigt ein derzeit noch unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw Seat in blau, auf dem Parkplatz eines ansässigen Einkaufsmarktes in der Ilmenauer Straße in Stadtilm neben einem Pkw einzuparken. Dabei beschädigt er den bereits abgestellten Seat in schwarz der 58jährigen Geschädigten. Am Fahrzeug entsteht Sachschaden i.H.v. ca. 1.000 Euro. Anschließend verlässt der Unbekannte mit seinem Fahrzeug, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, den Unfallort.

Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (03677 601 124) unter Angabe der Referenznummer 0164063 entgegen. (TB)

