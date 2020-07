Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand eines leerstehenden Gebäudes - Verdacht der Brandstiftung

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

In der frühen Freitag Nacht (17.07.2020) kam es gegen 01:50 Uhr zu einem Brand eines leerstehenden Gebäudes am Ende der Kasseler Straße in Arnstadt. Der Dachstuhl des bereits mehrere Jahre ungenutzten Gebäudes brannte nahezu vollständig herunter. Im Rahmen des Löscheinsatzes der Feuerwehren Arnstadt und Rudisleben kam es zur Sperrung der angrenzenden Bahnstrecke für etwa zwei Stunden.

Personen wurden durch den Brand nicht verletzt.

Aufgrund des Alters der derzeit ungenutzten Bausubstanz wird der Sachschaden auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Gotha hat im Zusammenwirken mit der örtlich zuständigen Bundespolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Eine Brandstiftung ist hierbei nicht auszuschließen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gotha (Tel. 03621 781425) oder die Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Referenznummer 0164140 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell