Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betäubungsmittel in Linienbus verloren

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag, 17.07.2020 stellt ein Busfahrer der Linie 305 auf der Wegstrecke vom Busbahnhof Ilmenau, über Langewiesen bis Gräfinau-Angstedt ein Tütchen mit Cannabis unter einem Sitz im Bus fest. Die Strecke wurde zwischen 13:00 Uhr und 13:23 Uhr befahren. Als Eigentümer der Rauschmittel kommt ein junges Pärchen (1 x männlich / 1 x weiblich) in Betracht, welches in der Sitzreihe unmittelbar hinter dem Busfahrer saß. Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter der Referenznummer 0164255 entgegen. (TB)

