Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Notrufmissbrauch durch Jugendliche

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

In der frühen Samstag Nacht (18.07.2020) wählte ein Jugendlicher im Zeitraum von ca. 00:45 Uhr bis 01:15 Uhr mehrfach den Polizeinotruf von einer Telefonzelle in der Straße An der Weisse. Es wurden unwahre polizeilich relevante Sachverhalte gemeldet, die zu Polizeieinsätzen führten. Letztendlich konnte eine Gruppe Jugendlicher, sowie der Anrufer, ein 15jähriger Deutscher, durch die Beamten festgestellt werden. Die uneinsichtigen Jugendlichen wurden an Erziehungsberechtigte übergeben und es erfolgt Anzeige wegen dem Missbrauch von Notrufen erstattet. (TB)

