Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Diebstahl aus Keller und Diebstahl einer Paketsendung

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Im Zeitraum vom Donnerstag, 16.07.2020, 22:00 Uhr bis Freitag, 17.07.2020, 17:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Richard-Wagner-Straße in Arnstadt. In zwei gewaltsam geöffneten Kellerabteilen wurden die Täter nicht fündig. Allerdings konnte eine im Flurbereich abgestellte Postsendung entwendet werden. Der Beuteschade beläuft sich auf ca. 40 Euro. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, den bei der Post alternativ auswählbaren Ablageort gut zu überdenken.

Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Referenznummer 016441 entgegen. (TB)

