Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Taffe 10jährige klärt Sachbeschädigung

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag (17.07.2020) wählt eine taffe 10jährige gegen 15 Uhr den Polizeinotruf. Sie beobachtete, wie ein 13jähriger Deutscher mit einem Stein gegen ein Toilettenhäuschen im Arnstädter Stadtpark warf. Der 13jährige konnte durch Polizeibeamte festgestellt und an seine Erziehungsberechtigten übergeben werden. Der Schaden am Häuschen wird auf ca. 100 Euro geschätzt. (TB)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell