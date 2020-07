Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Verletzten

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Freitag ereignete sich gegen 23:20 Uhr an der Kreuzung Harjesstraße Ecke Cyrusstraße ein Verkehrsunfall mit 2 beteiligten Pkw. Der Unfallverursacher befand sich auf der Harjestraße mit Fahrtrichtung Ohrdrufer Straße. Der 43jährige Fahrer des Pkw Fiat hatte zwar Vorfahrt, allerdings hatte er zur Nachtzeit kein Licht an seinem Fahrzeug eingeschaltet und war sehr schlecht zu erkennen. Der Unfallgeschädigte kam aus der Cyrusstraße und wollte die Kreuzung geradeaus überqueren. Aufgrund der Dunkelheit hatte er den Pkw Fiat nicht gesehen und es kam in der Folge zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand enormer Sachschaden, etwa 20.000 Euro. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beide Fahrer, sowie der Beifahrer des unfallgeschädigten Fahrzeugs, wurden leicht verletzt. Der Unfallverursacher war zudem nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Es wurde entsprechend Anzeige erstattet.(ck)

