Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunkener Radfahrer II

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Polizeibeamte kontrollierten am Freitag gegen 23:20 Uhr in der Eschleber Straße einen Radfahrer, da der Fahrer kein Licht am Fahrrad hatte. Bei einer freiwilligen Atemalkoholkontrolle wurde ein Vorwert von 1,99 Promille gemessen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme durchgeführt und Anzeige gegen den Fahrer erstattet.(ck)

