Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Umgebaute Simson

Günthersleben - Landkreis Gotha (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle, am Freitagabend, wurde in der Riedstraße eine S51 überprüft. An dem Kfz wurden Umbauten festgestellt. Der 17Jährige konnte die erforderliche Fahrerlaubnis nicht vorweisen. Gegen den Jugendlichen wurde Anzeige erstattet.(ck)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell