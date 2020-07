Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ohne Führerschein am Steuer erwischt

Gotha- Landkreis Gotha (ots)

Am Freitagabend wurde in der Straße "Am Wiegwasser" ein Pkw Audi mit polnischer Zulassung einer Verkehrskontrolle unterzogen. Wie sich bei der Kontrolle wenig später herausstellte, war der 38jährige Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Das Fahrzeug war auf dessen Frau zugelassen, gegen den Fahrer wurde Anzeige erstattet und die Weiterfahrt unterbunden. Bei der Übergabe des Fahrzeugschlüssels an dessen Frau wurde zudem bekannt, dass sie hiervon wusste und den Schlüssel nicht sicher genug aufbewahrt hatte. Gegen die Frau wurde ebenfalls ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.(ck)

