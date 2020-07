Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auseinandersetzung zwischen Mann und Frau

Gotha (ots)

Ein 25-Jähriger geriet gestern Nachmittag in der Ortslage mit seiner 20-jährigen Begleiterin in Streit und griff sie körperlich an. Die Streitigkeit verlagerte sich durch den Fluss 'Apfelstädt'. Beide wurden später aufgrund ihres psychischen Gesundheitszustands mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 25-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen zu den Hintergründen wurden aufgenommen. (mwi)

