Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall - sechs Leichtverletzte

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Nachmittag kam es gegen 15.15 Uhr in Arnstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem sechs Personen leicht verletzt wurden. Ein 46-jähriger Opel-Fahrer wollte von der Professor-Frosch-Straße aus links in Richtung Ilmenauer Straße abbiegen und übersah eine bevorrechtigte 33-jährige Volvo-Fahrerin, die entgegen kam. Beide Fahrzeuge stießen ungebremst zusammen, wodurch die Fahrer und ihre vier Insassen- darunter auch vier Kinder im Alter von einem bis vier Jahren- leicht verletzt wurden. Sie kamen alle in ein Krankenhaus. Für knapp zwei Stunden war die Straße voll gesperrt. (ah)

