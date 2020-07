Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Theaterlager - Zeugen gesucht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Unbekannte brachen wahrscheinlich in der vergangenen Nacht in einen Lagerraum des Theater im Schlossgarten ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendeten. Der oder die Täter verursachten einen Sachschaden in vierstelliger Höhe. Die Polizei sucht Zeugen, die in im betreffenden Bereich verdächtigte Wahrnehmungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können. (Telefonnummer 03677 - 601124, Bezugsnummer 0162607/2020). (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell