Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Autolackiererei - Zeugenaufruf

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Unbekannte versuchten am Dienstag, den 14.07.2020, in eine Autolackiererei in der August-Broemel-Straße einzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten der oder die Täter nicht in das Gebäude. Es entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinwiese zu den Tätern unter der Telefonnummer 03677 - 601124 und der Bezugsnummer 0162236/2020 entgegen. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell