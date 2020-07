Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 40-Jährige kommt von der Fahrbahn ab

Förtha (Wartburgkreis) (ots)

Eine 40-Jährige befuhr gestern Nachmittag, gegen 14.45 Uhr, mit ihrem Land Rover die B 84 aus Eisenach kommend. In einer Rechtskurve verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Straße ab. Die 40-Jährige wurde leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Andere Verkehrsteilnehmer waren nach bisherigen Erkenntnissen nicht beteiligt. (mwi)

