Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 17-Jähriger ohne Führerschein und unter Alkohol unterwegs

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 17-Jähriger befuhr gestern, gegen 06.20 Uhr, mit dem Opel-Transporter seines Vaters die Prof.-Frosch-Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich noch zwei weitere Personen mit im Fahrzeug. Der 17-Jährige kollidierte mit einem am rechten Fahrbahnrand parkenden Nissan und verursachte einen Schaden von ca. 8.000 Euro. Anschließend verließ er pflichtwidrig die Unfallstelle. Der Opel-Transporter wurde auf einem Parkplatz in der Straße 'Am Fürstenberg' abgestellt. Die Insassen entfernten sich vom Fahrzeug. Durch Zeugenaussagen konnte der 17-Jährige ermittelt und angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,3 Promille. Der Jugendliche war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unfallflucht und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt. (mwi)

