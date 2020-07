Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Stampfer von Baustelle gestohlen - Zeugen gesucht

Gräfenhain (Landkreis Gotha) (ots)

Unbekannte entwendeten in der Nacht vom letzten Dienstag zu Mittwoch von einer Baustelle in der Steigerstraße zwei Baumaschinen. Der oder die Täter begaben sich auf das Gelände und hängten die an Ketten gesicherten Geräte ab. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Maschinen noch einige Meter weit getragen und dann in ein Fahrzeug geladen. Bei den gestohlenen Gegenständen handelt es sich um einen gelb-schwarzen Vibrationsstampfer der Marke 'Wacker Neuson', sowie um einen Stampfer der Marke 'Ammann', Typ 'ATR 30 Rammer'. Beides hat einen Gesamtwert von ca. 2.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat wahrgenommen haben oder Informationen zum Verbleib der gestohlenen Gegenstände geben können (Telefonnummer 03621 - 781124, Bezugsnummer 0161876/2020). (mwi)

