Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw zerkratzt - Zeugen gesucht

Gräfenroda (Ilm-Kreis) (ots)

Ein Unbekannter zerkratzte am Sonntag, den 12.07.2020, zwischen 15.30 Uhr und 17.00 Uhr, einen braunen VW Transporter, der in der Straße 'Siedlung' parkte. Das Fahrzeug stand in der Nähe der sogenannten 'Viehbrücke' und wurde auf der Fahrer- und Beifahrerseite massiv beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 4.500 Euro geschätzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Hinweise zur Tat und dem Täter nimmt die Polizei in Ilmenau unter der Telefonnummer 03677 - 601124 und der Bezugsnummer 0162356/2020 entgegen. (mwi)

