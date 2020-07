Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Fahrräder gestohlen - Zeugenaufruf

Eisenach (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Zeit vom 11.07.2020, 16.30 Uhr, bis zum 14.07.2020, 08.00 Uhr, Zutritt zu einem Fahrradraum eines Mehrfamilienhauses in der Planstraße. Der oder die Täter entwendeten zwei Fahrräder im Gesamtwert von über 1.000 Euro. Es handelt sich um zwei Mountainbikes der Marke 'Cube', Typ 'Analog', beide mit 29-Zoll-Bereifung und 21-Zoll-Rahmen, eines in blauer und eines in schwarzer Farbe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die die Tat wahrgenommen haben und Informationen zum Verbleib der gestohlenen Fahrräder geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 0161814/2020 entgegengenommen. (mwi)

