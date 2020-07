LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

Landespolizeiinspektion Gotha

Zwei unbekannte männliche Täter entwendeten am Mittwoch, 26.02.20, gegen 16.30 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Schubertstraße zwei Bluetooth-Boxen im Wert von ca. 100 Euro. Wer kann Angaben zu den abgebildeten Personen machen? Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und unter der Bezugsnummer 0064125/2020 entgegen. Ein gerichtlicher Beschluss des zuständigen Amtsgerichtes zur Veröffentlichung der Fotos zu Fahndungszwecken in der Öffentlichkeit liegt vor. (mwi)

