Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 18-Jährige stehlen Straßenbeschilderung

Geraberg (Ilm-Kreis) (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge aus Geraberg rief heute Nacht die Polizei, weil er mehrere Personen in der Bahnhofstraße beobachtete, wie sie sich Handschuhe anzogen und etwas in ihren Pkw warfen. Sie verhielten sich derart verdächtig, dass er zum Telefonhörer griff. Mit einer genauen Beschreibung und telefonischer Zielzuweisung konnte das Fahrzeug in Suhl festgestellt werden. Die drei 18-Jährigen Insassen hatten abmontierte Straßennamensschilder bei sich und müssen sich nun wegen Diebstahl verantworten. (ah)

