Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mutprobe mündet in Polizeieinsatz

Gotha (ots)

Am 11.05.2020 kam es zu einem Polizeieinsatz in einer Schule in der Wilhelm-Bock-Straße. Ein unbekannter Anrufer hatte gegenüber dem Sekretariat Drohungen ausgesprochen. Die Polizei hatte die Ermittlungen wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhungen von Straftaten aufgenommen. Die Ermittlungen richten sich gegen einen 15-Jährigen. Er ist nicht Schüler der betroffenen Schule. Wie sich heraus stellte, lag sein Motiv wohl in einem Spiel. Um Freunden seinen Mut unter Beweis zu stellen, nahm er die vermeintliche Herausforderung an. Ohne sich der Konsequenzen bewusst zu sein, rief er in der Schule an. Neben der strafrechtlichen Vorwerfbarkeit wird darüber hinaus geprüft, inwieweit eine Kostenlegung für den Einsatz auf die Erziehungsberechtigten zu kommt. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor falschen Mutproben und bittet Eltern darum, dahingehend entsprechend zu sensibilisieren. (ah)

