Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit Motorrad - ein Leichtverletzter

Gotha (ots)

Eine 39-Jährige befuhr heute, gegen 08.00 Uhr, mit ihrem Seat die 18.-März-Straße, aus Richtung Waltershäuser Straße kommend. Ein 52-Jähriger befuhr mit seinem Kawasaki-Motorrad die Reinhardsbrunner Straße, aus Richtung Uelleber Straße kommend. An der Einmündung der Reinhardsbrunner Straße in die 18.-März-Straße missachtete die 39-Jährige die Vorfahrt des Kawasaki-Fahrers. Dieser leitete eine Gefahrenbremsung ein, stürzte und rutschte gegen den Seat. Der Motorradfahrer verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 39-Jährige blieb unverletzt. (mwi)

