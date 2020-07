Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

Zwei unbekannte Täter (1x männlich, 1x weiblich) entwendeten am Samstag, den 08.02.20, gegen 13:25 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Schubertstraße mehrere Kabel, Lichterketten und elektrisches Zubehör im Gesamtwert von ca. 140 Euro. Wer kann Angaben zu den abgebildeten Personen machen? Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und unter der Bezugsnummer 0064050/2020 entgegen. Ein gerichtlicher Beschluss des zuständigen Amtsgerichtes zur Veröffentlichung der Fotos zu Fahndungszwecken in der Öffentlichkeit liegt vor. (mwi)

