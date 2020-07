Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Fenster beschädigt - Zeugenaufruf

Ruhla (Wartburgkreis) (ots)

Ein Unbekannter beschädigte in der vergangenen Nacht in der Wintersteiner Straße drei Fenster eines Einfamilienhauses. In einem Fenster wurden mehrere Einschläge festgestellt. Es ist nicht auszuschließen, dass eine Luftdruckwaffe eingesetzt wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen zur den Umständen und Hintergründen aufgenommen. Wer hat in der letzten Nacht verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Wintersteiner Straße gemacht? Hinweise nimmt die Polizei in Eisenach unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 0161491/2020 entgegengenommen. (mwi)

